Кубань увеличила экспорт вина

СЕГОДНЯ 16:21 2019-10-09T16:21:08+03:00

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С начала 2019 года экспорт винодельческой продукции из Краснодарского края вырос на 7%, по сравнению с 2018-м. Об этом рассказали в рамках Российской агропромышленной выставки «Золотая осень», которая проходит в Москве.

- На стенде Кубани можно найти не только семена, представленные региональными селекционерами, но и экологически чистые продукты: чай, яблоки и сыры, плодоовощные и молочные консервы, вино, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что практически по всем вышеперечисленным позициям в текущем году кубанские производители показывают рост экспорта. При этом, предприятиям, которые ориентированы на продажу своих товаров за рубежом, в регионе оказывают различные виды поддержки.

В частности, в 2019 году компаниям-производителям кондитерских изделий направят 4 млн рублей в виде субсидий на покупку сырья. В будущем году эта сумма вырастет до 100 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU