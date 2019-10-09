2019-10-09T16:53:37+03:00
Общество

Дети из всех регионов России отметят Всемирный день почты в «Орленке»

9 октября во Всероссийском детском центре «Орлёнок» свыше 800 ребят стали участниками тематического дня, посвященного международному празднику почтовых служб
Иван ЕГОРОВ
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Фото: Николай ЖитковФото: Николай Житков
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Всемирный день почты в «Орлёнке» начался с утреннего радио эфира, и линейки, на которых был дан старт программе тематических событий.

В череде мероприятий, направленных на вовлечение детей в мир почтовых сообщений, запланированы уроки истории развития эпистолярного жанра и актуальных тенденций написания современных писем, мастер-классы по каллиграфии и творческие занятия по изготовлению авторских марок и конвертов. Созданная детьми филателистическая продукция будет посвящена предстоящему юбилею Центра (60 лет).

«Всемирный день почты в «Орлёнке» поможет ребятам понять всю значимость такой важной службы как почта, узнать об истории её создания и развития, а также в целом оценить её значительный вклад в социально-экономическое развитие всех стран», – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орлёнок» Александр Джеус.

В этот день к орлятам приедут специалисты «Почты России». Они познакомят ребят с современными онлайн сервисами, расскажут об основных услугах, профессиях и структуре почтовой службы.

Кроме того, ребята напишут рукотворные письма своим родным и близким, а так же ровесникам из других стран.

Ярким завершением дня станет награждение самых активных участников тематического дня памятными подарками от ФГУП «Почта России».

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