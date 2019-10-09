2019-10-09T16:29:24+03:00
Общество

На форуме «Дело за малым!» предприниматели смогут обсудить с менторами развитие своего бизнеса

В рамках форума «Дело за малым!» предприниматели смогут обсудить с менторами проблемы своего бизнес-проекта
Иван ЕГОРОВ
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Форум «Дело за малым!» пройдет в выставочном центре «Экспоград».Форум «Дело за малым!» пройдет в выставочном центре «Экспоград».
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Для этого на площадке ДЗМ будет работать менторская гостиная.

- Предприниматели в процессе построения собственного бизнеса сталкиваются с большим количеством проблем - от привлечения инвестиций до неправильного применения на практике маркетинговых и управленческих технологий. Многие для решения таких проблем обращаются к различным образовательным курсам, изданиям. В большинстве случаев полученных новых знаний недостаточно. Зачастую для эффективного развития бизнеса полезнее свежий взгляд со стороны, а также совет опытных экспертов, - отмечает врио руководителя краевого департамента инвестиций и развития малого и среднего предпринимательства Виталий Воронов.

Глава ведомства добавил, что это новый для форума формат и менторская гостиная станет местом для общения предпринимателей с профессионалами, успешными бизнесменами и наставниками в бизнесе, которые готовы поделиться личным временем и помочь советом, исходя из своего практического опыта.

Свое участие в проекте уже подтвердили мотивационный и бизнес-тренер, сооснователь онлайн-школы SKILLMARKT Андрей Кавун, серийный предприниматель Гурген Атаян, антикризисный управляющий Илья Шумливый и другие. Кроме того, в работе менторской гостиной примут участие руководитель Фонда развития бизнеса Краснодарского края и представитель Фонда развития интернет инициатив в Краснодарском крае.

Для участия в менторской гостиной необходимо зарегистрироваться на сайте delozamalim.com и в разделе «Активности» оставить соответствующую заявку.

Предпринимательский форум «Дело за малым!» пройдет 18 и 19 октября в краснодарском выставочном центре «Экспоград». Форум проходит в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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