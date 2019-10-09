2019-10-09T16:45:24+03:00
Происшествия

Автоинспекторы из Геленджика спасли жизнь полугодовалого ребенка

За это их поблагодарила семья мальчика
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краюФото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю
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В Геленджикский отдел МВД обратилась семья Малашкиных, проживающая в городе-курорте. Супруги попросили выразить благодарность сотрудникам Госавтоинспекции.

- 6-месячного ребенка понадобилось срочно госпитализировать, однако из-за пробок на дорогах Геленджика, родители побоялись, что не успеют довезти его до больницы прежде, чем случиться непоправимое. Тогда они обратились за помощью к сотрудникам ДПС: старшему лейтенанту Андрею Божко и лейтенанту Сергею Слюсаренко, которые патрулировали улицы, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Сотрудники полиции не остались равнодушными. Включив проблесковые маячки и спецсигналы, они сопроводили автомобиль Малашкиных до городской больницы и передали ожидавшим медикам. Сейчас мама с 6-месячным сыном находятся в медучреждении под присмотром специалистов. Жизни ребенка ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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