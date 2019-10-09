2019-10-09T17:04:50+03:00
Общество

В Каневском районе зафиксированы нарушения градостроительного кодекса

Уполномоченный по защите прав предпринимателей совместно с краевой прокуратурой инициировал проверку действий сотрудников администрации муниципалитета
Екатерина МИШИНА
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В адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игоря Якимчика поступила жалоба от представителя коммерческой организации на незаконные действия (бездействие) администрации Каневского района. В ней речь идет о нарушениии законодательства при выдаче разрешительной документации на строительство и ввод объекта в эксплуатацию третьему лицу, что привело к захвату части земельного участка, принадлежащего заявителю.

Проработав обращение, Игорь Якимчик установил, что доводы предпринимателя заслуживают внимания и направил информацию по жалобе в краевую прокуратуру для организации дополнительной проверки.

Проверка, проведенная Уполномоченным совместно с прокуратурой Краснодарского края, подтвердила сведения о нарушениях градостроительного законодательства при выдаче разрешительной документации. Материалы проверки направлены в Следственный отдел по Каневскому району СУ СК РФ для дачи уголовно-правовой оценки действиям должностных лиц администрации муниципалитета.

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