2019-10-09T17:50:42+03:00
Недвижимость

Как экономить время в большом городе?

Различные методики тайм-менеджмента обещают сделать нас повелителями времени
Иван ЕГОРОВ
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Фото: ЮСИФото: ЮСИ
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Различные методики тайм-менеджмента обещают сделать нас повелителями времени, сулят вечное счастье и абсолютное психологическое здоровье. Но в погоне за правильным распределением времени мы пытаемся повысить собственную эффективность, даже не подозревая, что тайм-менеджмент не только не работает, но и попусту утомляет и тратит наше время, не давая спокойно пожить свою жизнь. И так, разберемся, почему тайм-менеджмент - это неэффективно?

Во-первых, от вечного планирования мы больше устаем. Почти все практики тайм-менеджмента рекомендуют вести подробные записи, как и куда уходит наше время. От этого только усиливается эффект его невозвратности, да и что будет в наших пунктах - только многочасовые краснодарские пробки?

Во-вторых, у нас возникает психологический барьер перед отдыхом. Навязчивая идея о непродуктивно потраченном времени будет возникать постоянно, как Пеннивайз из канализационного люка.

В-третьих, в беготне за повышением продуктивности, мы перестаем творить. А творческий застой, как известно, вредит даже самому серьезному бизнесу. Еще в 80-х с помощью различных исследований было доказано, что не стоит ограничивать людей жесткими временными рамками - они от этого они хуже реагируют на внезапные задачи.

Нельзя поспорить и с тем, что в нашем солнечном городе, где добрую половину рынка труда составляет сфера обслуживания, биологические часики у всех тикают совершенного по-разному. Поэтому, универсальный график планирования своего времени здесь, увы - утопия. Так чем же может помочь сам себе томный краснодарец в рамках пресловутого тайм-менеджмента?

Можно бесконечно ездить на трамваях во избежание пробок, работать в транспорте и перекусывать на ходу, но какой в этом толк, если вам все равно нужно курсировать по городу от дома до школы, потом на работу, оттуда снова в школу, после на занятия, а еще же за продуктами в гипермаркет забежать. Выход один - выбрать сразу ЖК с развитой инфраструктурой, где все будет под рукой.

Таких сейчас, безусловно, много. Но есть в Краснодаре ЖК, которые переросли в целые обособленные микрорайоны, из которых, без шуток, можно не выезжать месяцами. Так, например, застройщик “ЮгСтройИнвест” позаботился о своих жителях и построил для своих два детских сада, одну из самых больших в городе школ на 1550 человек, а на первых этажах домов располагается, кажется, все, что нужно современному человеку. Медцентры, ветклиники, специализированные магазины, минимаркеты, кофейни и кафе, детские клубы, продленки и всевозможные кружки здесь располагаются буквально в вашем доме. Соответственно, весь ваш основной путь пролегает меж трех домов, что экономит от 3 до 5 часов в день.

И это актуально как для тех, кто передвигается как на общественном транспорте, так и на личном авто. В “Губернском” достаточно удобная транспортная развязка, множество новых удобных остановочных пунктов, маршрутки и автобусы ходят практически в любой конец города, а в случае с персональным автомобилем - так вообще не возникает проблем с передвижением.

Зачем пытаться угнаться за временем, если в правильно спроектированном районе время само работает на вас?

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@TrueKPRU
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