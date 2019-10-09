«Краснодар Водоканал» поздравил ветеранов предприятия

СЕГОДНЯ 17:52 2019-10-09T17:52:36+03:00

В нем приняли участие руководство и сотрудники компании, члены Совета ветеранов краснодарского водоканала, а также Совет молодых специалистов предприятия

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«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») провел мероприятие, посвященное Дню пожилого человека. В нем приняли участие руководство и сотрудники компании, члены Совета ветеранов краснодарского водоканала, а также Совет молодых специалистов предприятия.

Торжественное собрание открыла председатель Совета ветеранов краснодарского водоканала Валентина Макарова, поздравившая собравшихся с праздником и пожелавшая всем крепкого здоровья, радости и благополучия.

Генеральный директор ООО «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко в своем выступлении выразил ветеранам труда благодарность за неоценимый вклад в развитие водоканала и создание фундамента, на котором сегодня развивается предприятие, а также за активное участие в общественной жизни коллектива.

«День пожилого человека – не какая-то формальная дата, - говорит директор по персоналу ООО «Краснодар Водоканал» Вера Зубкова. – Для нас это день старших и мудрых товарищей, сформировавших традиции водоканала, которые мы сегодня чтим. Все наши успехи основываются на тех достижениях, которых эти люди добились своим самоотверженным трудом. Проведение таких праздников – лишь малая часть нашей благодарности ветеранам предприятия».

Для почетных гостей была подготовлена концертная программа. На сцене актового зала выступил коллектив художественной самодеятельности «Вдохновение», вместе с которым ветераны водоканала с удовольствием подпевали любимые песни. В честь праздника всем членам Совета ветеранов были вручены денежные премии и памятные подарки.