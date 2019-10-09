2019-10-09T18:21:25+03:00
Общество

На Кубань прибыла техника для лесопожарных учреждений

На это потратили средства из федерального и краевого бюджета
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Кубанские лесопожарные учреждения Краснодарского края получили новую технику и оборудование. На сохранение лесов региона из федерального бюджета в 2019 году выделили 50 млн рублей.

- На эти средства приобрели 10 автоцистерн, трактор «Беларусь», 4 малых лесопатрульных комплексов, 5 автомобилей УАЗ «Хантер» и прочее спецоборудование. Машины уже отправились в муниципалитеты, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Техника, которая несла службу по охране кубанских лесов, давно выработала свой ресурс. Стоит добавить, что технику покупали и за счет краевого бюджета. На выделенные в 2019 году средства в размере более 7,5 млн рублей, закупили беспилотный летательный комплекс, 2-а квадрокоптера, автомобиль УАЗ «Патриот».

Сейчас приобретение техники продолжается. На усиление лесопожарной безопасности региона дополнительно поступило почти 40 млн федеральных рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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