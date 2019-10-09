2019-10-09T19:03:49+03:00
Общество

На развитие сельских территорий Кубань получит более 233 млн рублей

Средства поступят в 2020 году
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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Кубанский регион в 2020 году получит на развитие сельских территорий более 230 млн рублей. Средства поступят из федерального бюджета.

- Новая госпрограмма предусматривает, в частности, строительство жилья, дорог, проведение газа, воды, благоустройство общественных территорий, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Помимо этого, Кубань подала заявку на участие в программе «Современное развитие сельских территорий» с пятью проектами на сумму 1,2 млрд рублей. Эти деньги планируют потратить на возведение соцобъектов, школ, детских садов, спортивных комплексов и парков.

Напомним, все отремонтированные с января по октябрь участки Краснодара нанесли на интерактивную карту. Здесь есть вся информация о ямочном ремонте дорог. Специальный раздел доступен на официальном интернет-портале администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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