На развитие сельских территорий Кубань получит более 233 млн рублей

СЕГОДНЯ 19:03 2019-10-09T19:03:49+03:00

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Кубанский регион в 2020 году получит на развитие сельских территорий более 230 млн рублей. Средства поступят из федерального бюджета.

- Новая госпрограмма предусматривает, в частности, строительство жилья, дорог, проведение газа, воды, благоустройство общественных территорий, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Помимо этого, Кубань подала заявку на участие в программе «Современное развитие сельских территорий» с пятью проектами на сумму 1,2 млрд рублей. Эти деньги планируют потратить на возведение соцобъектов, школ, детских садов, спортивных комплексов и парков.

Напомним, все отремонтированные с января по октябрь участки Краснодара нанесли на интерактивную карту. Здесь есть вся информация о ямочном ремонте дорог. Специальный раздел доступен на официальном интернет-портале администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU