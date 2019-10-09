2019-10-09T20:09:09+03:00
Происшествия

В Геленджике пенсионер покончил с собой

Установлено, что он страдал от тяжелого заболевания
Максим ОСОКИН
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Фото: instagram.com/gelen_chpФото: instagram.com/gelen_chp
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В Геленджике прохожие обнаружили на пляже тело пожилого мужчины. Прибывшие на место происшествия спасатели, подняли его из обрыва и передали медикам, которые констатировали смерть пострадавшего и характерные травмы, получаемые при падении с большой высоты.

- В карманах одежды погибшего нашли документы, которые позволили установить его личность, а также ключи от машины, в которой нашли предсмертную записку, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В записке мужчина написал, что страдал от тяжелого заболевания и устал с ним бороться. Сейчас по факту происшествия проводится доследственная проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.

Напомним, в Усть-Лабинском районе 55-летнему местному жителю предъявлено обвинение в убийстве 27-летнего сына. Днем 29 сентября мужчина выпивал у себя дома на улице Колхозной в станице Ладожской. К нему пришел сын, которому не нравилось такое поведение отца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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