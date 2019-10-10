В Краснодарском крае отметят День кубанского казачества

СЕГОДНЯ 07:16 2019-10-10T08:21:52+03:00

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12 октября в крае отметят День кубанского казачества и 323-ю годовщину образования Кубанского казачьего войска.

- Мероприятия пройдут в станице Динской на площади перед зданием районной администрации. Здесь соберутся казаки Екатеринодарского отдела - из Краснодара, Горячего Ключа, Динского, Северского и Усть-Лабинского районов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В 11:00 начнется парад. Руководить им будет атаман Екатеринодарского отдела Виктор Светличный. Затем расчеты и участники праздничного мероприятия пройдут к Фонтанной площади. Там состоится концерт.

Напомним, «Атамань» поборется за победу в этапе конкурса национальной премии Russian Event Awards. Комплекс будет состязаться сразу в двух номинациях премии – «Лучшее событие в области гастрономического туризма» и «Лучший музейно-выставочный комплекс для проведения турсобытия».

ИСТОЧНИК KP.RU