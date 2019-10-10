СЕГОДНЯ 07:35 2019-10-10T07:35:14+03:00

В Новороссийске депутат, сбивший ребенка, досрочно сложил с себя полномочия

Об этом сообщается в материалах думы

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Депутат гордумы Новороссийска Виталий Бут досрочно сложил с себя полномочия. Об этом стало известно 9 октября. Гордума удовлетворила заявление Бута о досрочном сложении полномочий, говорится в материалах думы. Уточняется, что он написал заявление по собственному желанию.

Напомним, ранее на Виталия Бута составили три административных материала. По одному из них суд вынес решение об административном аресте на срок двое суток.

Авария с участием автомобиля Land Rover произошла еще 4 октября около 13:10. На улице Героев Десантников депутат сбил ребенка. Девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Потерпевшая получила травмы различной степени тяжести.

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ИСТОЧНИК KP.RU