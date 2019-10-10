В Сочи пройдет полумарафон на спортивных колясках

СЕГОДНЯ 08:05 2019-10-10T08:05:52+03:00

Это мероприятие проводится с 2015 года

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В городе-курорте спортсмены преодолеют дистанцию в 21 километр по трассе «Сочи Автодром». Перед основным стартом пройдет массовый заезд на активных колясках.

- В соревнованиях примут участие паралимпийцы из России, Франции, Великобритании, Италии, Армении и Казахстана, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Международный полумарафон проводится с 2015 года. Идея гонки появилась во время зимней Паралимпиады в Сочи.

Основными задачами полумарафона являются развитие и пропаганда физической культуры и спорта среди людей с инвалидностью, а также популяризация и развитие гонок на спортивных колясках среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата.

Напомним, на Кубани проходит марафон «Чистые берега Краснодарского края». Сотни волонтеров примут в нем участие.

ИСТОЧНИК KP.RU