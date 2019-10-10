2019-10-10T08:36:39+03:00
Общество

В Сочи отремонтировали улицу Севастопольскую

Здесь уже установили знаки и нанесли разметку
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация СочиФото: администрация Сочи
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В преддверии 75-й годовщины Великой Победы в Сочи на Севастопольской обновили дорожное полотно и тротуары. Это сделали в рамках нацпроекта.

На дорожном участке высокая интенсивность движения, здесь проходят маршруты транспорта общего пользования, также она ведет к Завокзальному мемориальному комплексу.

Ремонтные работы на улице Севастопольской велись на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой. Это сделали для удобства автомобилистов.

- На участке заменили дорожное полотно и тротуар. В завершении работ нанесли разметку и установили знаки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

В Сочи в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировали 63 объекта и еще один в капитальном ремонте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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