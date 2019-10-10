В Сочи отремонтировали улицу Севастопольскую
В преддверии 75-й годовщины Великой Победы в Сочи на Севастопольской обновили дорожное полотно и тротуары. Это сделали в рамках нацпроекта.
На дорожном участке высокая интенсивность движения, здесь проходят маршруты транспорта общего пользования, также она ведет к Завокзальному мемориальному комплексу.
Ремонтные работы на улице Севастопольской велись на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой. Это сделали для удобства автомобилистов.
- На участке заменили дорожное полотно и тротуар. В завершении работ нанесли разметку и установили знаки, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.
В Сочи в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтировали 63 объекта и еще один в капитальном ремонте.
ИСТОЧНИК KP.RU