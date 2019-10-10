2019-10-10T09:20:13+03:00
Общество

Шашлычники Кубани покажут свое мастерство в «Атамани»

На скаковом поле станицы для гостей пройдет представление «Джигитовка»
Александра ПОДУШКО
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Фото: министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского краяФото: министерство курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края
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12 октября в выставочном комплексе «Атамань» пройдет традиционный фестиваль шашлыка. В каждом подворье гостей мероприятия будут угощать этим популярным блюдом. Лучшие шашлычники съедутся сюда, чтобы продемонстрировать свое мастерство.

Мероприятие начнется с праздничного концерта на сцене у Станичного правления. Здесь же с посетителями поделятся секретами приготовления этого популярнейшего на Кубани блюда.

- Мангальная зона развернется на рыночной площади станицы – «Дурнице». На скаковом поле пройдет представление «Джигитовка», а на майдане развернется ярмарка ремесленных сувениров и изделий декоративно- прикладного творчества, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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