2019-10-10T09:27:31+03:00
Общество

На Кубани ведется работа по снижению административного давления на предпринимателей

О создании в регионе комфортных условий для бизнеса шла речь на заседании Общественного совета по защите прав субъектов предпринимательства
Екатерина МИШИНА
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Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае Игорь Якимчик и исполняющий обязанности прокурора Кубани Владислав Малкин провели заседание Общественного совета по защите прав субъектов предпринимательства. В работе совещания приняли участие зампредседателя Законодательного собрания края Сергей Алтухов, представители некоммерческих объединений предпринимателей, руководители контролирующих органов.

Основной темой обсуждения стало подведение итогов анализа уровня административной нагрузки на бизнес – индекс «Административное давление – 2019», проведенного Уполномоченным при Президенте РФ по защите прав предпринимателей.

Владислав Малкин отметил, что уровень административной нагрузки на предпринимателей со стороны контролирующих органов на Кубани не снижается. Об этом свидетельствуют результаты прокурорской проверки. Так, вновь выявлены случаи проведения проверок в отсутствие оснований, их подмена административными расследованиями, не применение положений ст. 4.1.1 КоАП РФ, предусматривающей замену административного штрафа предупреждением. По фактам нарушений приняты меры прокурорского реагирования.

По итогам заседания его участники наметили план мероприятий совместной работы для создания комфортной среды для бизнеса.

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