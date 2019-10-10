В Туапсе отечественная легковушка протаранила памятник Ленину

СЕГОДНЯ 09:43 2019-10-10T09:43:51+03:00

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В центре Туапсе 9 октября около 23:50 произошло дорожно-транспортное происшествие.

По словам очевидцев, которые засняли момент аварии на видео, на «ВАЗ-2112» катались по улицам города. Когда лихачи заметили полицейских, водитель «Лады» разогнался, не справился с управлением и врезался в памятник Ленину.

- По предварительным данным, парень за рулем отечественного автомобиля совершил ДТП, после чего попытался скрыться, но был задержан сотрудниками ДПС, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В авто нашли сверток с веществом по виду схожим с синтетическим наркотиком, который был направлен на экспертизу. В отношении водителя составили административные материалы по ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Парня задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/736947" frameborder="0"></iframe> В Туапсе легковушка влетела в памятник..Видео: instagram.com/chp_krd

ИСТОЧНИК KP.RU