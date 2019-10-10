2019-10-10T09:43:51+03:00
Происшествия

В Туапсе отечественная легковушка протаранила памятник Ленину

Водитель попытался сбежать [видео]
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
Изменить размер текста:

В центре Туапсе 9 октября около 23:50 произошло дорожно-транспортное происшествие.

По словам очевидцев, которые засняли момент аварии на видео, на «ВАЗ-2112» катались по улицам города. Когда лихачи заметили полицейских, водитель «Лады» разогнался, не справился с управлением и врезался в памятник Ленину.

- По предварительным данным, парень за рулем отечественного автомобиля совершил ДТП, после чего попытался скрыться, но был задержан сотрудниками ДПС, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В авто нашли сверток с веществом по виду схожим с синтетическим наркотиком, который был направлен на экспертизу. В отношении водителя составили административные материалы по ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

Парня задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В Туапсе легковушка влетела в памятник..Видео: instagram.com/chp_krd

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининском районе задержали мужчину с «солью»
В Краснодаре у фирмы за долги арестовали BMW X6
Кубанские автоинспекторы просят водителей быть осторожнее из-за тумана
В Сочи застройщик обманул 11 граждан на 35 миллионов рублей
В Краснодаре после обращений местных жителей отремонтируют улицу Казачью
В рамках нацпроекта опросили кубанцев предпенсионного возраста
В Туапсе пьяная женщина зарезала ножом мужа
В Крыловском районе открыли обновленный школьный спортзал
В Краснодаре суд оправдал женщину, обвиняемую в мошенничестве на 6 миллионов рублей
В Краснодаре из-за тумана на вылет задержали несколько самолетов
В Сочи дело в отношении матери ребенка-маугли направили в суд
Президент подписал поправки в Налоговый Кодекс РФ
Прокуратура защитит права предпринимателей
На Кубани ведется работа по снижению административного давления на предпринимателей
В Каневском районе зафиксированы нарушения градостроительного кодекса
Шашлычники Кубани покажут свое мастерство в «Атамани»
Фестиваль «Осенний дивертисмент» открылся в Туапсе
В Сочи отремонтировали улицу Севастопольскую
В Сочи пройдет полумарафон на спортивных колясках
В Новороссийске депутат, сбивший ребенка, досрочно сложил с себя полномочия
В Краснодарском крае отметят День кубанского казачества
В Геленджике пенсионер покончил с собой
На развитие сельских территорий Кубань получит более 233 млн рублей
На Кубань прибыла техника для лесопожарных учреждений
ВТБ снизил ставку по рефинансированию ипотеки сторонних банков
«Краснодар Водоканал» поздравил ветеранов предприятия