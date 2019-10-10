В Сочи дело в отношении матери ребенка-маугли направили в суд

СЕГОДНЯ 09:57 2019-10-10T11:20:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Лазаревском районе Сочи завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летней местной жительницы. Ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности своему 3-месячному сыну (ч.1 ст.109 УК РФ).

По версии следствия, 25 апреля женщина родила дома ребенка. К врачам за помощью в больницу она не обращалась. Также она не поставила сына на учет в медучреждение.

23 июня ребенок стал отказываться от пищи, ему становилось все хуже и хуже. Лишь через два дня родители привезли его в больницу, где 3 июля малыш скончался. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила от внутримозгового кровоизлияния и тяжелой формы дистрофии внутренних органов.

- Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU