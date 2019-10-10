СЕГОДНЯ 10:14 2019-10-10T10:14:56+03:00

В Краснодаре из-за тумана на вылет задержали несколько самолетов Фото: Архив "КП"

Три воздушных судна улетели на запасные аэродромы в Сочи и Анапу

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Плотный туман в краевой столице стал причиной задержки вылета пяти рейсов из международного аэропорта Краснодар. В расписании из-за погодных условий произошли изменения.

На вылет было задержано пять рейсов: три - в Москву авиакомпаний «Победа», S7 Airlines и Utair, еще рейс авиакомпании «Азимут» в Санкт-Петербург и один вылет авиакомпании «Уральские авиалинии» в Ереван.

Еще три борта, которые должны были приземлиться в Краснодаре, направлены на запасные аэродромы в Сочи и Анапу.

По данным онлайн-табло, пассажиры, которые вылетают в Москву, уже проходят регистрацию. В Санкт-Петербург воздушное судно отправится в 12:00. Посадка на борт самолета, который летит в Ереван, также закончена. До 16:10 задержан вылет «Уральских авиалиний» в Москву.

ИСТОЧНИК KP.RU