СЕГОДНЯ 10:27 2019-10-10T10:27:22+03:00

В Краснодаре суд оправдал женщину, обвиняемую в мошенничестве на 6 миллионов рублей Фото: Архив "КП"

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Краснодарский краевой суд оправдал женщину, которая обвинялась в мошенничестве, в связи с отсутствием в ее действиях признаков состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере).

Сторона обвинения настаивала на том, что она незаконно завладела 6 миллионами рублей своей знакомой, которые последняя передала ей для развития совместного бизнеса. Но выяснилось, что деньги получила не обвиняемая, а их общая подруга. Это подтверждается распиской.

- В итоге, суд пришел к выводу, что стороной обвинения не доказан факт наличия состава преступления в действиях обвиняемой. Женщина была оправдана. Также у нее есть право на реабилитацию и обращение в суд с требованием о возмещении морального вреда, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

ИСТОЧНИК KP.RU