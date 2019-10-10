В Туапсе пьяная женщина зарезала ножом мужа
В Туапсе 34-летней женщине предъявлено обвинение в убийстве 43-летнего супруга (ч.1 ст.105 УК РФ).
Супруги приехали на отдых в Туапсинский район. Они сняли дом в ГСК «Сигнал» поселка Ольгинка. Днем 30 сентября они выпивали. Между ними произошла ссора.
Женщина призналась, что мужчина на протяжении длительного времени предъявлял ей претензии по различным поводам и в этот раз она не выдержала. Во время ссоры она ударила ножом в область грудной клетки мужа, убив его.
После она вызвала полицию и скорую. Прибывшие врачи констатировали смерть потерпевшего, которая наступила в результате ранения.
- Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU