2019-10-10T11:01:53+03:00
Происшествия

В Туапсе пьяная женщина зарезала ножом мужа

Ее заключили под стражу
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
В Туапсе пьяная женщина зарезала ножом мужаВ Туапсе пьяная женщина зарезала ножом мужаФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Туапсе 34-летней женщине предъявлено обвинение в убийстве 43-летнего супруга (ч.1 ст.105 УК РФ).

Супруги приехали на отдых в Туапсинский район. Они сняли дом в ГСК «Сигнал» поселка Ольгинка. Днем 30 сентября они выпивали. Между ними произошла ссора.

Женщина призналась, что мужчина на протяжении длительного времени предъявлял ей претензии по различным поводам и в этот раз она не выдержала. Во время ссоры она ударила ножом в область грудной клетки мужа, убив его.

После она вызвала полицию и скорую. Прибывшие врачи констатировали смерть потерпевшего, которая наступила в результате ранения.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининском районе задержали мужчину с «солью»
В Краснодаре у фирмы за долги арестовали BMW X6
Кубанские автоинспекторы просят водителей быть осторожнее из-за тумана
В Сочи застройщик обманул 11 граждан на 35 миллионов рублей
В Краснодаре после обращений местных жителей отремонтируют улицу Казачью
В рамках нацпроекта опросили кубанцев предпенсионного возраста
В Крыловском районе открыли обновленный школьный спортзал
В Краснодаре суд оправдал женщину, обвиняемую в мошенничестве на 6 миллионов рублей
В Краснодаре из-за тумана на вылет задержали несколько самолетов
В Сочи дело в отношении матери ребенка-маугли направили в суд
В Туапсе отечественная легковушка протаранила памятник Ленину
Президент подписал поправки в Налоговый Кодекс РФ
Прокуратура защитит права предпринимателей
На Кубани ведется работа по снижению административного давления на предпринимателей
В Каневском районе зафиксированы нарушения градостроительного кодекса
Шашлычники Кубани покажут свое мастерство в «Атамани»
Фестиваль «Осенний дивертисмент» открылся в Туапсе
В Сочи отремонтировали улицу Севастопольскую
В Сочи пройдет полумарафон на спортивных колясках
В Новороссийске депутат, сбивший ребенка, досрочно сложил с себя полномочия
В Краснодарском крае отметят День кубанского казачества
В Геленджике пенсионер покончил с собой
На развитие сельских территорий Кубань получит более 233 млн рублей
На Кубань прибыла техника для лесопожарных учреждений
ВТБ снизил ставку по рефинансированию ипотеки сторонних банков
«Краснодар Водоканал» поздравил ветеранов предприятия