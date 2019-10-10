В Туапсе пьяная женщина зарезала ножом мужа

СЕГОДНЯ 11:01 2019-10-10T11:01:53+03:00

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В Туапсе 34-летней женщине предъявлено обвинение в убийстве 43-летнего супруга (ч.1 ст.105 УК РФ).

Супруги приехали на отдых в Туапсинский район. Они сняли дом в ГСК «Сигнал» поселка Ольгинка. Днем 30 сентября они выпивали. Между ними произошла ссора.

Женщина призналась, что мужчина на протяжении длительного времени предъявлял ей претензии по различным поводам и в этот раз она не выдержала. Во время ссоры она ударила ножом в область грудной клетки мужа, убив его.

После она вызвала полицию и скорую. Прибывшие врачи констатировали смерть потерпевшего, которая наступила в результате ранения.

- Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU