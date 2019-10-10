2019-10-10T11:15:49+03:00
Общество

В рамках нацпроекта опросили кубанцев предпенсионного возраста

Исследование проводилось региональным министерством труда и соцразвития
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Краснодарском крае в сентябре провели анкетирование граждан предпенсионного возраста. Исследователи хотели определить их потребности в профессиональном обучении и допобразовании.

- В опросе принял участие 33191 житель края. Из них 49 процентов – это работающие кубанцы, остальные находятся в поисках, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Результаты показали, что более 2,5 тысяч человек хотят получить новую профессию, повысить квалификацию или пройти переподготовку. В список самых популярных профессий попали - бухгалтер, слесарь, водитель, повар, оператор ПК, охранник, продавец, воспитатель, а также машинист насосных установок.

С 2019 года министерством реализуется региональный проект «Старшее поколение». В рамках программы организуется профессиональное обучение и дополнительное образование граждан предпенсионного возраста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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