2019-10-10T11:31:02+03:00
Общество

В Краснодаре после обращений местных жителей отремонтируют улицу Казачью

Ее протяженность составляет 800 метров
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации КраснодараФото: пресс-служба администрации Краснодара
Изменить размер текста:

Улицу Казачью в Краснодаре приведут в порядок по просьбам жителей в 2020 году. Участок включили в предварительный список улиц на следующий год. Слушания пройдут 22 октября в 11:00 в администрации Западного округа по улице имени Калинина, 339.

- В основном на улице находятся частные дома, но также здесь школа № 34, а самой дорогой для проезда пользуется достаточно много людей. Казачью отремонтируют на всем протяжении. При этом для проведения работ ее условно «разобьют» на два участка,- сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Специалисты сделают новый асфальт, приведут в порядок парковочные площадки, подходы к пешеходным переходам и сами переходы. Также нанесут новую термопластиковую разметку.

Напомним, в Сочи отремонтировали улицу Севастопольскую. Здесь уже установили знаки и нанесли разметку. Ее обновили в преддверии 75-й годовщины Великой Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Калининском районе задержали мужчину с «солью»
В Краснодаре у фирмы за долги арестовали BMW X6
Кубанские автоинспекторы просят водителей быть осторожнее из-за тумана
В Сочи застройщик обманул 11 граждан на 35 миллионов рублей
В рамках нацпроекта опросили кубанцев предпенсионного возраста
В Туапсе пьяная женщина зарезала ножом мужа
В Крыловском районе открыли обновленный школьный спортзал
В Краснодаре суд оправдал женщину, обвиняемую в мошенничестве на 6 миллионов рублей
В Краснодаре из-за тумана на вылет задержали несколько самолетов
В Сочи дело в отношении матери ребенка-маугли направили в суд
В Туапсе отечественная легковушка протаранила памятник Ленину
Президент подписал поправки в Налоговый Кодекс РФ
Прокуратура защитит права предпринимателей
На Кубани ведется работа по снижению административного давления на предпринимателей
В Каневском районе зафиксированы нарушения градостроительного кодекса
Шашлычники Кубани покажут свое мастерство в «Атамани»
Фестиваль «Осенний дивертисмент» открылся в Туапсе
В Сочи отремонтировали улицу Севастопольскую
В Сочи пройдет полумарафон на спортивных колясках
В Новороссийске депутат, сбивший ребенка, досрочно сложил с себя полномочия
В Краснодарском крае отметят День кубанского казачества
В Геленджике пенсионер покончил с собой
На развитие сельских территорий Кубань получит более 233 млн рублей
На Кубань прибыла техника для лесопожарных учреждений
ВТБ снизил ставку по рефинансированию ипотеки сторонних банков
«Краснодар Водоканал» поздравил ветеранов предприятия