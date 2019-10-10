В Краснодаре после обращений местных жителей отремонтируют улицу Казачью

СЕГОДНЯ 11:31 2019-10-10T11:31:02+03:00

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Улицу Казачью в Краснодаре приведут в порядок по просьбам жителей в 2020 году. Участок включили в предварительный список улиц на следующий год. Слушания пройдут 22 октября в 11:00 в администрации Западного округа по улице имени Калинина, 339.

- В основном на улице находятся частные дома, но также здесь школа № 34, а самой дорогой для проезда пользуется достаточно много людей. Казачью отремонтируют на всем протяжении. При этом для проведения работ ее условно «разобьют» на два участка,- сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Специалисты сделают новый асфальт, приведут в порядок парковочные площадки, подходы к пешеходным переходам и сами переходы. Также нанесут новую термопластиковую разметку.

Напомним, в Сочи отремонтировали улицу Севастопольскую. Здесь уже установили знаки и нанесли разметку. Ее обновили в преддверии 75-й годовщины Великой Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU