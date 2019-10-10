2019-10-10T11:40:25+03:00
Происшествия

В Сочи застройщик обманул 11 граждан на 35 миллионов рублей

Он проведет 2 года в колонии-поселении
Александра ПОДУШКО
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В Сочи застройщик обманул 11 граждан на 35 миллионов рублейВ Сочи застройщик обманул 11 граждан на 35 миллионов рублей
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В Сочи суд вынес приговор в отношении недобросовестного застройщика. Он признан виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 200.3 УК РФ (привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоэтажек, совершенном в особо крупном размере).

Мужчина не имел права привлекать деньги граждан для строительства многоэтажки по улице Бамбуковой, так как дом уже был возведен. С 15 июня 2016 года по 2 октября 2017 года ему удалось обмануть 11 граждан на 35 миллионов рублей.

- Суд назначил застройщику 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Напомним, в Краснодаре осудили застройщика ЖК «Анит-Сити», от действий которого пострадали 184 человека. Правда, приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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