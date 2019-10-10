Кубанские автоинспекторы просят водителей быть осторожнее из-за тумана
В Краснодарском крае есть возможность осложнения метеоусловий, а именно, возникновение туманов. Водителей просят проявлять внимательность и осторожность, а также обязательно включать фары.
- Не стоит выезжать на «встречку» при таких погодных условиях, не всегда можно успеть уйти от столкновения, тем более, что времени в этом случае крайне мало, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
В тумане очень трудно определить, едет ли другой автомобиль, поэтому необходимо соблюдать дистанцию и не приближаться к другой машине на большой скорости.
Также соответствие скорости конкретным условиям поможет избежать дорожно-транспортного происшествия. Во время тумана важно увеличить дистанцию и не совершать резких маневров и торможения.
ИСТОЧНИК KP.RU