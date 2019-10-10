2019-10-10T12:19:25+03:00
Происшествия

В Краснодаре у фирмы за долги арестовали BMW X6

Машину нашли на территории Ставропольского края
Александра ПОДУШКО
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Фото: УФССП по Краснодарскому краюФото: УФССП по Краснодарскому краю
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В отделе судебных приставов по Прикубанскому округу Краснодара находилось производство в отношении организации, которая задолжала 955 тысяч рублей. Это были неоплаченные административные штрафы, налоги и сборы.

Сотрудники установили, что в собственности у организации-должника есть автомобиль «BMW X6» 2016 года выпуска, предположительно находящийся на территории Ставропольского края. После этого приставы направили соответствующее поручение коллегам – в Ленинский районный отдел.

- Уже на следующий день, 25 сентября, должник, не желающий расставаться с дорогим автомобилем, погасил задолженность в полном объеме, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

Напомним, в Сочи застройщик обманул 11 граждан на 35 миллионов рублей. Он проведет 2 года в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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