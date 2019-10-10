2019-10-10T12:39:24+03:00
Происшествия

В Калининском районе задержали мужчину с «солью»

За это ему грозит до 10 лет тюрьмы
Александра ПОДУШКО
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В Калининском районе задержали мужчину с «солью»В Калининском районе задержали мужчину с «солью»Фото: Архив "КП"
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Во время рейдовых мероприятий сотрудники Калининского района обратили внимание на мужчину, который по внешним признакам находился в состоянии опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердило наличие у него в крови наркотика.

- В кармане брюк у ранее судимого 33-летнего местного жителя нашли полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Экспертиза подтвердила, что изъятое является наркотическим средством N-метилэфедроном общей массой около 2 граммов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Мужчина признался, что хранил запрещенное вещество для личного употребления.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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