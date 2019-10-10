2019-10-10T13:06:22+03:00
Происшествия

В Кореновском районе в лобовом ДТП пострадал водитель «ВАЗ 2114»

С места аварии он был госпитализирован в больницу
Александра ПОДУШКО
Поделиться:
Фото: ГИБДД по краюФото: ГИБДД по краю
Изменить размер текста:

9 октября около 13:00 в районе 4-километра автодороги «Журавская - Тихорецк» произошло дорожно-транспортное происшествие.

- По предварительным данным, 22-летний молодой человек за рулем автомобиля «ВАЗ 2114» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Хендай» под управлением 53-летнего мужчины, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

В результате водитель «Лады» с травмами был госпитализирован. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, в центре Туапсе 9 октября около 23:50 произошло дорожно-транспортное происшествие. По словам очевидцев, которые засняли момент аварии на видео, на «ВАЗ-2112» катались по улицам города. Когда лихачи заметили полицейских, водитель «Лады» разогнался, не справился с управлением и врезался в памятник Ленину.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В краевой столице проходят Кирилло-Мефодиевские чтения
ВТБ представит функционал оплаты по QR-коду в Системе быстрых платежей
В станице Старокорсунской построят детсад
Банк «Открытие» в очередной раз снизил ставку по ипотеке до 8,4%
Николай Осадчий в Госдуме: Фракция КПРФ выступает за увеличение бюджета здравоохранения
В Анапе в парке военной техники установили танк Т-80
В Пушкинской библиотеке Краснодара открылась новая выставка «Искусство Вьетнама»
Два кубанских студента стали победителями соревнований «IT-Планета 2018/19»
В Калининском районе задержали мужчину с «солью»
В Краснодаре у фирмы за долги арестовали BMW X6
Кубанские автоинспекторы просят водителей быть осторожнее из-за тумана
В Сочи застройщик обманул 11 граждан на 35 миллионов рублей
В Краснодаре после обращений местных жителей отремонтируют улицу Казачью
В рамках нацпроекта опросили кубанцев предпенсионного возраста
В Туапсе пьяная женщина зарезала ножом мужа