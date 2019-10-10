В Кореновском районе в лобовом ДТП пострадал водитель «ВАЗ 2114»
9 октября около 13:00 в районе 4-километра автодороги «Журавская - Тихорецк» произошло дорожно-транспортное происшествие.
- По предварительным данным, 22-летний молодой человек за рулем автомобиля «ВАЗ 2114» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с «Хендай» под управлением 53-летнего мужчины, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.
В результате водитель «Лады» с травмами был госпитализирован. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в центре Туапсе 9 октября около 23:50 произошло дорожно-транспортное происшествие. По словам очевидцев, которые засняли момент аварии на видео, на «ВАЗ-2112» катались по улицам города. Когда лихачи заметили полицейских, водитель «Лады» разогнался, не справился с управлением и врезался в памятник Ленину.
ИСТОЧНИК KP.RU