2019-10-10T13:14:34+03:00
Общество

Два кубанских студента стали победителями соревнований «IT-Планета 2018/19»

Международная олимпиада в сфере ИКТ прошла в Москве
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В финале соревнований «IT-Планета 2018/19» участвовали около 300 студентов и молодых дипломированных специалистов. Олимпиада проходила в Москве.

- Учащийся Краснодарского колледжа электронного приборостроения Олег Максимов занял первое место в конкурсе «Веб-дизайн», а Феликс Оленко из новороссийского морского университета имени Ушакова занял второе место в номинации «Эскиз» конкурса «Робофабрика», - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Всего Кубань представляли пять студентов. Испытания проходили на базе Национального исследовательского технологического университета МИСиС в 13 конкурсах. Учредителями конкурсов и спонсорами соревнований выступили российские и международные лидеры IT-рынка.

Напомним, в рамках нацпроекта опросили кубанцев предпенсионного возраста. Исследование проводилось региональным министерством труда и соцразвития.

ИСТОЧНИК KP.RU

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