В Пушкинской библиотеке Краснодара открылась новая выставка «Искусство Вьетнама»
В Краснодаре в библиотеке имени Пушкина открылась книжно-иллюстративная выставка «Искусство Вьетнама». Ее подготовил отдел литературы по искусству.
- Здесь будут представлены преимущественно художественные альбомы и издания. Они рассказывают о сложном переплетении ярких национальных традиций Вьетнама с отдельными чертами искусства Китая и Индии, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.
Обо всех самобытных и уникальных видах искусства страны, истории их возникновения, особенностях развития читатели Пушкинки могут узнать, посетив книжно-иллюстративную выставку «Искусство Вьетнама».
Экспозиция будет в отделе литературы по искусству до конца года.
ИСТОЧНИК KP.RU