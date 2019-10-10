В Пушкинской библиотеке Краснодара открылась новая выставка «Искусство Вьетнама»

СЕГОДНЯ 13:34 2019-10-10T13:34:24+03:00

Экспозиция будет работать в отделе литературы по искусству до конца года

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В Краснодаре в библиотеке имени Пушкина открылась книжно-иллюстративная выставка «Искусство Вьетнама». Ее подготовил отдел литературы по искусству.

- Здесь будут представлены преимущественно художественные альбомы и издания. Они рассказывают о сложном переплетении ярких национальных традиций Вьетнама с отдельными чертами искусства Китая и Индии, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе министерства культуры Краснодарского края.

Обо всех самобытных и уникальных видах искусства страны, истории их возникновения, особенностях развития читатели Пушкинки могут узнать, посетив книжно-иллюстративную выставку «Искусство Вьетнама».

Экспозиция будет в отделе литературы по искусству до конца года.

ИСТОЧНИК KP.RU