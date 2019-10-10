В Анапе в парке военной техники установили танк Т-80

СЕГОДНЯ 13:53 2019-10-10T13:53:51+03:00

Его привезли на курорт из Костромской области

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В Анапе десятый по счету выставочный образец пополнил экспозицию демилитаризованных боевых машин на Симферопольском шоссе. Идея собрать образцы военной техники под открытым небом реализуется по поручению главы города Юрия Полякова.

- Т-80 привезли из города Буй Костромской области с центральной базы резерва танков Минобороны. В ближайшие дни танк покрасят и восстановят, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Танк Т-80 состоит на вооружении России и еще десятка стран. Боевая машина данной модификации принимала участие во многих войнах и конфликтах – в Афганистане, Чечне и на Кавказе.

Напомним, спортивный зал школы №6 в станице Октябрьской Крыловского района обновлен в рамках краевой программы «Развитие образования». На капитальный ремонт выделили более 3,5 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU