Николай Осадчий в Госдуме: Фракция КПРФ выступает за увеличение бюджета здравоохранения

СЕГОДНЯ 14:48 2019-10-10T14:48:40+03:00

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Предваряя пленарное заседание Государственной Думы, перед журналистами выступил член фракции КПРФ, первый секретарь Краснодарского крайкома партии Н.И. Осадчий:

— Уважаемые коллеги, в Госдуме в ближайшие недели решается вопрос, который позволит разрешать многие проблемы. На очереди – федеральный бюджет, проекты бюджетов внебюджетных государственных фондов. Мы очень внимательно к этим вопросам относимся.

Только что было заседание комитета Госдумы по охране здоровья. Обсуждались вопросы, связанные с бюджетом отрасли здравоохранения на предстоящий период. Очень остро идет обсуждение, причем вопросы горячие и острые ставятся представителями всех фракций. Но, к сожалению, ни представители Минфина, ни представители Министерства здравоохранения не могут ответить на один принципиальный вопрос. Почему не выполняется поручение Президента, обозначенное в его Послании в 2018 году – о том, что финансирование здравоохранения из всех государственных источников должно быть не менее четырех процентов от Валового внутреннего продукта с 2019 по 2024 годы?..

2019-й год уже заканчивается. И здесь будет всего 3,4 процента от ВВП, хотя Президент поручил: не менее 4 процентов. В 2018 году было 3,1 процента.

Вчера на заседании нашей фракции задали вопрос первому вице-премьеру Силуанову: почему такая ситуация? Он ничего не объяснил, а только в очередной раз воспроизвел все те же цифры: 2019 год – 3,4 процента; 2020 – 3,6 процента. Когда же мы выйдем на 4?..

Нам говорят: мы к этому идем постепенно. Позвольте, но план на 2021 год – 3,5, а на 2022 год – снова 3,4. Иначе говоря, вся пятилетка на виду, но 4 процента мы в планах не видим. А как же поручение Президента?..

А ведь это – не просто какие-то формальные цифры. За ними стоят серьезнейшие проблемы. Люди умирают от дефицита лекарств. Люди умирают от слабости и разрухи в материально-технической базе первичного звена здравоохранения. Люди умирают из-за того, что не хватает кадров медицинских работников. И все эти проблемы упираются в проблему хронического недофинансирования здравоохранения.

Эти задачи, перечисленные выше, возложены на регионы. И обновление медицинского оборудования, и подбор кадров. Но у регионов на эти цели средств нет. Более половины субъектов Российской Федерации в текущем году испытывают дефицит территориальных программ оказания государственной бесплатной медицинской помощи. 55 миллиардов рублей составляет этот дефицит.

Почему мы не решаем эти серьезные вопросы, когда у нас обозначены национальные цели, обозначены государственные задачи? В приоритетах – национальные проекты по охране здоровья и демографии…

По демографии мы имеем: 17-й и 18-й год, естественная убыль составила 360 тысяч человек. За половину текущего года – уже на 200 тысяч больше умерло, чем родилось. За два с половиной года – убыль 560 тысяч. И эта тенденция только нарастает.

Фракция КПРФ настаивает на том, чтобы увеличить бюджет здравоохранения. Так же, как мы должны увеличить бюджеты всех других стратегических отраслей, таких, как, например, образование и наука, без которых никакие прорывы и никакие подъемы невозможны…

Мы считаем, что федеральный бюджет должен быть не 20 триллионов рублей, как сейчас, и как планируется на следующий год, а минимум – 25 триллионов рублей. Для этого возможности и средства есть. Например, у нас Фонд национального благосостояния на следующий год уже прогнозируется в 11 триллионов рублей. Сколько можно собирать, солить, копить деньги в этом Фонде, из которого всего используется 4-5 миллиардов в год?..

Если бы мы хотя бы по одному триллиону из ФНБ в течение ближайшего времени брали и дополнительно направляли конкретно на демографию и здравоохранение, на те национальные проекты, которые объявлены приоритетными, то – мы убеждены – вопросы, связанные со здоровьем людей и продолжительностью жизни, решались бы намного успешнее.

Наша фракция свои предложения неоднократно вносила. Мы внесли добрый десяток законопроектов, которые позволяют эти вопросы решать. И будем настаивать на их решении сейчас – при рассмотрении и принятии федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов!