Банк «Открытие» в очередной раз снизил ставку по ипотеке до 8,4%

СЕГОДНЯ 15:33 2019-10-10T15:34:06+03:00

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Слово “ипотека” ассоциируется с чем-то негативным, скоропостижно уносящим твою молодость, а подсчеты процентов невольно заставляют шевелиться волосы на голове.

Сегодня для всех желающих, но не решающихся взять кредит на жилье, есть хорошие новости! Теперь вы можете открыть ипотеку по невероятной процентной ставке - всего 8,4%.

Банк «Открытие» снова снизил ставку по ипотеке для клиентов строительной компании «ЮгСтройИнвест» в Краснодарском крае, Ростовской области и Ставропольском крае. Получить у них кредит на приобретение квартиры по новой ставке теперь еще проще и безопаснее. В рамках этого сотрудничества, процентная ставка 8,4% остается фиксированной на весь период кредитования, вне зависимости от срока кредита и размера первоначального взноса. Для военнослужащих в банке «Открытие» ставка составит 8,8%.

Первоначальный взнос по этой программе составляет от 20% стоимости жилья вашей мечты, максимальная сумма кредита - 15 млн рублей, а срок выплаты можно растянуть до 30 лет. Играть с первоначальным взносом и сроком выплат, разумеется, не возбраняется. Чтобы кредитуемые были полностью уверены в безопасности своих средств, банк предусматривает комплексное ипотечное страхование.

Что нужно сделать, чтобы стать участником таких выгодных условий кредитования? Для начала, познакомиться с ГК «ЮгСтройИнвест», рассмотреть поближе их самые семейные, комфортные и обустроенные районы, влюбиться и стать их клиентом. А после - успеть подать заявку на оформление ипотеки до 30 ноября 2019 года. Если вы уже являетесь клиентом «ЮгСтройИнвест», и знаете, в каком из сдающихся в скором времени литеров находится квартира вашей мечты, то дело - и вовсе за малым - проконсультироваться с менеджером отдела продаж в главном офисе. Так зачем ждать, когда вам повысят зарплату в несколько раз, если удобное индивидуальное предложение можно составить уже сейчас?

«ЮгСтройИнвест» по-настоящему заботится о людях: а потому не просто создает в своих микрорайонах все необходимое для удобной жизни, но и прорабатывает лучшие предложения для экономического комфорта своих новоселов.