В станице Старокорсунской построят детсад

СЕГОДНЯ 15:49 2019-10-10T15:49:43+03:00

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В станице Старокорсунской в 2019 году провели ремонт 13 участков дорог и привели в порядок фасад здания Дома культуры. Помимо этого, в данный момент идет благоустройство первой очереди сквера «Прохладный».

- В 2020 году запланировано проектирование детского сада, нового корпуса школы № 86 на 250 мест, а также спортивного зала и футбольного поля по ул. Красной, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Помимо этого, в Старокорсунской в будущем году приведут в порядок «Мемориал в честь односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны», разработают проект строительства дороги по улице Вознесенской от Комсомольской до Владимирской, а также провести ремонт покрытия по Чонгарской от Пролетарской до им. Ленина. Еще 6 дорог включат в карту ямочного ремонта. Также проложат новые тротуары на ряде улиц в самой станице и поселке Дорожном.

ИСТОЧНИК KP.RU