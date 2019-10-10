2019-10-10T15:58:48+03:00
Экономика

ВТБ представит функционал оплаты по QR-коду в Системе быстрых платежей

Сервис будет продемонстрирован в рамках форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019 в Сочи
Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

ВТБ представит функционал оплаты по QR-коду с помощью Системы быстрых платежей в мобильном приложении ВТБ-Онлайн. Сервис будет продемонстрирован в рамках форума инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019 в Сочи.

Протестировать платежи с помощью QR-кода можно на площадках ВТБ и Ростелекома. На стенде банка посетители смогут приобрести фрукты или сок, оплатив покупку по QR-коду в мобильном приложении ВТБ-Онлайн. При этом средства поступят на счет продавца через приложение банка для предпринимателей «Бизнес QR».

На стенде Ростелекома посетители смогут выбрать любой фильм в видеосервисе Wink, оплатив просмотр с помощью QR-кода, который отобразится на экране телевизора. При этом пользователю не потребуется вводить номер карты с пульта. Достаточно просто навести QR-reader на телевизор и сканировать QR.

Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса – старший вице-президент ВТБ, отметил: «Телефон всё чаще становится самым удобным и быстрым способом оплаты покупок. Появление новых сценариев, при которых нет возможности «приложить» телефон, а ввести номер карты или телефона неудобно, например, онлайн-покупка фильма – требует применения таких решений, как QR-код. ВТБ активно развивает технологичные сервисы, ориентированные на потребности клиентов, поэтому теперь оплачивать покупки с помощью ВТБ-Онлайн и СБП станет значительно проще и быстрее».

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В краевой столице проходят Кирилло-Мефодиевские чтения
В станице Старокорсунской построят детсад
Банк «Открытие» в очередной раз снизил ставку по ипотеке до 8,4%
Николай Осадчий в Госдуме: Фракция КПРФ выступает за увеличение бюджета здравоохранения
В Анапе в парке военной техники установили танк Т-80
В Пушкинской библиотеке Краснодара открылась новая выставка «Искусство Вьетнама»
Два кубанских студента стали победителями соревнований «IT-Планета 2018/19»
В Кореновском районе в лобовом ДТП пострадал водитель «ВАЗ 2114»
В Калининском районе задержали мужчину с «солью»
В Краснодаре у фирмы за долги арестовали BMW X6
Кубанские автоинспекторы просят водителей быть осторожнее из-за тумана
В Сочи застройщик обманул 11 граждан на 35 миллионов рублей
В Краснодаре после обращений местных жителей отремонтируют улицу Казачью
В рамках нацпроекта опросили кубанцев предпенсионного возраста
В Туапсе пьяная женщина зарезала ножом мужа