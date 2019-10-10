В краевой столице проходят Кирилло-Мефодиевские чтения

СЕГОДНЯ 16:39 2019-10-10T16:39:09+03:00

В 2019 году форум называется «Великая победа: наследие и наследники»

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В Краснодаре стартовали Кирилло-Мефодиевские чтения. В данный момент основы православной культуры изучает свыше 65 тысяч четвероклассников.

- В текущем году в школах начали проводить «Час духовности». Занятия проводят священники совместно с педагогами. Сейчас уроки проводят в 124 школах. На Кубани кроме рождественских чтений стали проводить духовно-образовательные, рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит отметить, что всекубанские духовно-образовательные Кирилло-Мефодиевские чтения являются региональным этапом международных Рождественских. Их история начинается в 1996 году. В 2019-м в мероприятии принимают участие более 1,5 человек.

Напомним, в Краснодаре в библиотеке имени Пушкина открылась книжно-иллюстративная выставка «Искусство Вьетнама». Ее подготовил отдел литературы по искусству. Здесь будут представлены преимущественно художественные альбомы и издания. Они рассказывают о сложном переплетении ярких национальных традиций Вьетнама с отдельными чертами искусства Китая и Индии.

ИСТОЧНИК KP.RU