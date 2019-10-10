В краевой столице проходят Кирилло-Мефодиевские чтения
В Краснодаре стартовали Кирилло-Мефодиевские чтения. В данный момент основы православной культуры изучает свыше 65 тысяч четвероклассников.
- В текущем году в школах начали проводить «Час духовности». Занятия проводят священники совместно с педагогами. Сейчас уроки проводят в 124 школах. На Кубани кроме рождественских чтений стали проводить духовно-образовательные, рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Стоит отметить, что всекубанские духовно-образовательные Кирилло-Мефодиевские чтения являются региональным этапом международных Рождественских. Их история начинается в 1996 году. В 2019-м в мероприятии принимают участие более 1,5 человек.
Напомним, в Краснодаре в библиотеке имени Пушкина открылась книжно-иллюстративная выставка «Искусство Вьетнама». Ее подготовил отдел литературы по искусству. Здесь будут представлены преимущественно художественные альбомы и издания. Они рассказывают о сложном переплетении ярких национальных традиций Вьетнама с отдельными чертами искусства Китая и Индии.
ИСТОЧНИК KP.RU