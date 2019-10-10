В Краснодаре задержали банду вымогателей
Подозреваемых в вымогательстве почти полмиллиона рублей задержали в Краснодаре. Трое злодеев, угрожая расправой, требовали у местного жителя 460 тысяч рублей. Мужчина не стал долго ждать и обратился к правоохранителям. Сотрудники полиции совместно с СОБР ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю задержали вымогателей ровно в тот момент, когда потерпевший пришел с ними на встречу.
- Во время осмотра автомобиля задержанных правоохранители нашли две маски с прорезями для глаз, нож, а также поддельное удостоверение сотрудника правоохранительных органов, - сообщают "КП"-Кубань" в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - 35-летнего приезжего и его 35-летнего знакомого из Тимашевского района доставили в отдел полиции.
В Краснодаре задержали банду вымогателей Видео: ГУ МВД по Краснодарскому краю..
Как выяснилось, задержанные вымогали деньги у потерпевшего вместе со своим 45-летним приятелем из Динского района.
- Правоохранителям удалось установить автомобиль, на котором передвигался предполагаемый злоумышленник и задержать его на въезде в Краснодар, - добавляют в краевом главке.
Возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство». Задержанные помещены под стражу. Если их признают виновным, то за решеткой злоумышленники могут оказаться на срок до семи лет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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