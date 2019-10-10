2019-10-10T17:27:13+03:00
Общество

Семь кубанских городов готовят к мобильной связи будущего

Новые базовые станции МТС показывают скорости, сопоставимые с передачей данных в сети 5G
Нина КУРЯШКИНА
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Компания МТС начала развертывание сети на базе технологии Massive MIMO в семи кубанских городах. После подключения новых базовых станций скорости передачи данных выросли до четырех раз.

Максимальное количество радиовышек с Massive MIMO сосредоточено в городах с наибольшей активностью интернет-пользователей– Краснодаре, Сочи, Анапе. Также часть объектов размещена в населенных пунктах с серьезной нагрузкой на сеть – в Новороссийске, Славянске-на-Кубани, Белореченске.

Компания протестировала технологию еще в 2018 году в рамках подготовки сети к Чемпионату мира по футболу. Massive MIMO была развернута в 7 из 11 городов турнира и показала отличные результаты, в том числе в условиях работы с тяжелым потоковым видео. Кроме того, новые базовые станции подготовлены для перехода к сетям пятого поколения. За счет использования на вышках множественных антенных элементов увеличивается радиус и качество покрытия при передаче данных сразу к нескольким абонентским устройствам.

Отметим, в радиусе действия базовых станций Massive MIMO работает большинство современных смартфонов. В крупных российских городах их число в сети МТС достигает 70% от общего количества 4G-устройств.

- Мы будем наращивать количество таких объектов, чтобы ускорить внедрение умных решений для целых городов и интернета вещей для каждого абонента в частности, - отметил директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

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@TrueKPRU
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