2019-10-10T17:27:26+03:00
Экономика

Рейтинговое агентство FitchRatings изменило прогноз по Альфа-Банку со «Стабильного» на «Позитивный»

Он обладает высоким уровнем внутренней кредитоспособности
Ева МУР@kp_kuban
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Активы банка имеют высокую ликвидностьАктивы банка имеют высокую ликвидность
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Международное рейтинговое агентство FitchRatings проанализировало деятельность ряда российских банков, и аналитики пришли к выводу, что Альфа-Банк на долгосрочную перспективу имеет высокий рейтинг кредитоспособности в иностранной и национальной валюте. Агентство оценивает его «Позитивным» вместо «Стабильного».

Среди частных банков — это один из самых высоких уровней внутренней кредитоспособности на российском рынке банковских услуг. Отмечается, что активы банка имеют высокую ликвидность, сильный профиль фондирования, формирующийся за счет высокой доли средств до востребования (42% от общего объема обязательств). Стоимость фондирования Альфа-Банка составляет 4,3%, и это даже чуть выше, чем у государственных и иностранных банков. Кроме того, на место в рейтинге влияет и то, что Альфа-Банк является кредитором у крупных и влиятельных российских заемщиков и вызывает доверие вкладчиков. Финансовая состоятельность банка в последние годы не подвергалась сомнению. По данным агентства, рейтинг банка может быть повышен до ВВВ благодаря улучшившейся операционной российской системе.

Правда, это будет зависеть от того, насколько удовлетворительными будут показатели розничного кредитования, от темпов роста кредитного портфеля, а также объема получаемых доходов, достаточных для поддержания роста и уровня достаточности капитала на текущем уровне.

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@TrueKPRU
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