Краснодарец заплатил 100 тысяч рублей владельцу авто, на который упал телевизор
Вчерашнее утро у владельца белой Mazda на улице Селезнева началось с плохой новости - на его машину упал телевизор, причем аж с 17 этажа.
Когда участковый поднялся на необходимый этаж, то обнаружил там открытую квартиру. В Позже выяснилось, что там проживают квартиранты. Но долго их разыскивать не пришлось.
Правоохранители быстро выяснили одного из мужчин, который там поселился, - им оказался 33-летний житель Усть-Лабинского района.
- Он уже возместил причиненный им ущерб и владельцу автомобиля, и собственнику квартиры - за разбитый телевизор, - рассказал «Комсомольской правде» - Кубань» официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко. - В общей сложности он заплатил более 100 тысяч рублей.
Правда, правоохранителям он объяснил, что просто хотел перенести телевизор из комнаты на балкон и установить его там. Вот только не удержал, потому телевизор рухнул вниз.
В Краснодаре неизвестный выбросил телевизор с 17 этажа. Видео: Анастасия ВЕЛИЧКО.
ИСТОЧНИК KP.RU
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