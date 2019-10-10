2019-10-10T17:57:14+03:00
Общество

Исполняющим обязанности ректора КубГТУ стал Михаил Барышев

Он сменил Ирину Красину
Дмитрий ТУРЧЕНКО
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Фото: КубГТУФото: КубГТУ
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В Кубанском государственном технологическом университете назначен новый исполняющий обязанности ректора. Ирину Красину сменил профессор кафедры радиофизики и нанотехнологий, кандидат физико-математических и доктор биологических наук Михаил Барышев.

О его назначении стало известно 10 октября. Михаил Барышев более 10 лет занимал пост проректора по научной работе и инновациям.

Его предшественница Ирина Красина руководила вузом с февраля 2018 года, когда было возбуждено уголовное дело против ректора КубГТУ Татьяны Бархатовой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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