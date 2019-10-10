2019-10-10T18:05:09+03:00
Общество

Парк «Южные культуры» в Адлере передан Кавказскому заповеднику

Площадь уникального сада составляет почти 20 гектар
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото: Кавказский заповедникФото: Кавказский заповедник
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Кавказский заповедник пополнился новой территорией. Особый статус теперь получит один из старейших парков Черноморского побережья «Южные культуры», его площадь составляет 19,9 га. В коллекции парка 638 видов растений.

- Принято решение максимально приблизиться к восстановлению первоначального облика парка, который был в 1910 - 1911 годах прошлого столетия. Важно сделать этот прекрасный парк, дендрологическая коллекция которого будет сохранена, местом семейного отдыха жителей Сочи и многочисленных туристов, - директор Кавказского заповедника Сергей Шевелев.

Первые изменения будут видны уже через месяц. В первую очередь планируют в порядок хозяйственный двор парка, реконструировать дренажную систему, восстановить канализацию и подачу питьевой воды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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