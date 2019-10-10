2019-10-10T20:01:42+03:00
Экономика

Во всех МФЦ Кубани можно оплатить услуги банковскими картами

Власти рассчитывают, что финансовые услуги в регионе станут еще доступнее
Артём ГНАТЕНКО@kp_kuban
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Фото пресс-службы администрации Краснодарского краяФото пресс-службы администрации Краснодарского края
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В Сочи проходит форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS – 2019, в котором участвуют представители 37 стран мира. На нем вице-губернатор Игорь Галась заявил, что новые технологии востребованы и активно внедряются в Краснодарском крае.

Власти планируют делать финансовые услуги в регионе более доступными и увеличить долю безналичных платежей.

– К концу года количество банкоматов, электронных терминалов и других эквайринговых устройств на Кубани увеличится еще на 10 тысяч и достигнет 140 тысяч. Более того, уже все МФЦ края оснащены оборудованием для проведения безналичной оплаты государственных и муниципальных услуг, – рассказал вице-губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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