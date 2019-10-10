В Краснодаре оцепили Кооперативный рынок из-за забытого чемодана

СЕГОДНЯ 18:24 2019-10-10T18:24:54+03:00

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Днем 10 октября из-за забытого на остановке чемодана в Краснодаре был оцеплен Кооперативный рынок. Очевидцы сообщили об эвакуации части торговых рядов и рассказали, что на месте работают кинологи. Был затруднен проход по улице Красноармейской на участке от Гоголя до Карасунской.

- На остановке «Кооперативный рынок» обнаружена бесхозная сумка, на место уже приехали службы экстренного реагирования. Специалисты проводят необходимые в этом случае действия. Движение транспорта по улице при этом не остановлено, - уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU