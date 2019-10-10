В Краснодаре оцепили Кооперативный рынок из-за забытого чемодана
Днем 10 октября из-за забытого на остановке чемодана в Краснодаре был оцеплен Кооперативный рынок. Очевидцы сообщили об эвакуации части торговых рядов и рассказали, что на месте работают кинологи. Был затруднен проход по улице Красноармейской на участке от Гоголя до Карасунской.
- На остановке «Кооперативный рынок» обнаружена бесхозная сумка, на место уже приехали службы экстренного реагирования. Специалисты проводят необходимые в этом случае действия. Движение транспорта по улице при этом не остановлено, - уточнили в пресс-службе администрации Краснодара.
ИСТОЧНИК KP.RU
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