2019-10-11T07:35:50+03:00
Общество

Более 10 тысяч кубанских семей получили выплаты за первого ребенка

Средства выделяют в рамках нацпроекта
Максим ОСОКИН
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Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
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В Краснодарском крае идет реализация национального проекта «Демография». Его финансирование в 2019 году составит 7,7 млрд рублей.

- На Кубани работают пять региональных программ, которые призваны обеспечить рост рождаемости, высокий процент людей, занимающихся спортом, а также увеличение продолжительности жизни. Больше всего денег в 2019 году потратят на финансовую поддержку семей при рождении ребенка. На эту программу предусмотрено более 6 млрд рублей, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

С начала 2019 года ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка получают 10,5 тыс. семей. К 2024 году их количество должно вырасти более чем до 50,2 тысяч. Помимо этого, в регионе выплачивают деньги за третьего и последующих детей. Сейчас данной льготой пользуется более 3 тысяч кубанских семей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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