Краснодарский край подписал договор о сотрудничестве с Росагролизингом

СЕГОДНЯ 07:57 2019-10-11T07:57:34+03:00

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В рамках агрофорума «Золотая осень», который проходит в Москве, заключено соглашение между Краснодарским краем и Росагролизингом. Оно подразумевает проработку и принятие мер, которые помогут кубанским фермерам модернизировать свою технику и оборудование.

- Это сотрудничество продолжается уже несколько лет. Благодаря ему, аграрии могут приобретать сельскохозяйственные машины на выгодных условиях, что, в конечном итоге, приводит к повышению количества и качества собираемого урожая. Только с начала 2019 года компания поставила на Кубань более 250 единиц техники, общей стоимостью свыше 1,5 млрд рублей, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит добавить, что с 2016 года сельхозпроизводители региона закупили более 11,5 тысяч единиц техники. Сумма покупки превышает 36 млрд рублей. Обновление парка фермеры ведут за свой, но, пользуясь мерами господдержки.

ИСТОЧНИК KP.RU