2019-10-11T07:57:34+03:00
Экономика

Краснодарский край подписал договор о сотрудничестве с Росагролизингом

Он подразумевает оказание поддержки аграриям региона
Максим ОСОКИН
Поделиться:
Фото: admkrai.krasnodar.ruФото: admkrai.krasnodar.ru
Изменить размер текста:

В рамках агрофорума «Золотая осень», который проходит в Москве, заключено соглашение между Краснодарским краем и Росагролизингом. Оно подразумевает проработку и принятие мер, которые помогут кубанским фермерам модернизировать свою технику и оборудование.

- Это сотрудничество продолжается уже несколько лет. Благодаря ему, аграрии могут приобретать сельскохозяйственные машины на выгодных условиях, что, в конечном итоге, приводит к повышению количества и качества собираемого урожая. Только с начала 2019 года компания поставила на Кубань более 250 единиц техники, общей стоимостью свыше 1,5 млрд рублей, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Стоит добавить, что с 2016 года сельхозпроизводители региона закупили более 11,5 тысяч единиц техники. Сумма покупки превышает 36 млрд рублей. Обновление парка фермеры ведут за свой, но, пользуясь мерами господдержки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВТБ выдал гарантию на строительство автомобильной магистрали в обход Волгограда
На пешеходном переходе насмерть сбили женщину-библиотекаря в Северском районе
В Краснодаре стартовал отопительный сезон
В Каневском районе зафиксированы нарушения градостроительного кодекса
Президент подписал поправки в Налоговый Кодекс РФ
Прокуратура защитит права предпринимателей
На Кубани ведется работа по снижению административного давления на предпринимателей
Краснодарцам предоставят бесплатные финансовые консультации
Кубанские судебные приставы пополнили казну на 2 млн рублей за полчаса
Минздрав назвал регионы с наибольшим количеством алкоголиков
В Краснодаре идет чистка ливневой канализации
В Сочи местный житель забрался в каньон глубиной 80 метров
В Комсомольском микрорайоне Краснодара построят новый спортзал
На Кубани будут судить бывших сотрудников полиции
Краснодарцев приглашают пройти экспресс-тестирование на ВИЧ
Новороссийский бутлегер проведет в колонии два года
В Краснодаре сломался новый трамвай
В Анапе благоустраивают Пионерский проспект
Погода на Кубани на 11-12 октября: синоптики прогнозируют похолодание
Более 10 тысяч кубанских семей получили выплаты за первого ребенка
Во всех МФЦ Кубани можно оплатить услуги банковскими картами
В Краснодаре оцепили Кооперативный рынок из-за забытого чемодана
Парк «Южные культуры» в Адлере передан Кавказскому заповеднику
Краснодарец заплатил 100 тысяч рублей владельцу авто, на который упал телевизор
Исполняющим обязанности ректора КубГТУ стал Михаил Барышев