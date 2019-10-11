Погода на Кубани на 11-12 октября: синоптики прогнозируют похолодание

СЕГОДНЯ 08:12 2019-10-11T10:07:31+03:00

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Над Краснодарским краем расположился холодный атмосферный фронт. Из-за этого 11 и 12 октября в регионе будут идти дожди и усилится ветер. Больше всего непогода «оторвется» в горных районах. Температура воздуха по ночам в некоторых районах будет опускаться до околонулевых отметок.

- Сильные осадки придутся на южную половину Кубани, а также предгорья и горные районы. В частности, ливни прогнозируются в Туапсе, Сочи, Апшеронском, Мостовском, Курганинском и Лабинском районах. Там будут идти ливни, возможен град, рассказали «КП» - Кубань» в Территориальном центре мониторинга и прогнозирования ЧС.

«Бабье лето», по словам синоптиков, вернется на Кубань уже 13 октября. Температура воздуха повысится, но, из-за разности дневных и ночных показателей, утром над регионом будут властвовать туманы. В предрассветные часы видимость может становиться практически нулевой, в связи с чем региональное управление ГИБДД попросило водителей о максимальной осторожности на дорогах в это время суток.

ИСТОЧНИК KP.RU