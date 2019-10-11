2019-10-11T08:47:27+03:00
Общество

В Анапе благоустраивают Пионерский проспект

Работы планируют завершить к новому курортному сезону
Максим ОСОКИН
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Фото: пресс-служба администрации АнапыФото: пресс-служба администрации Анапы
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В Анапе стартовали работы по благоустройству Пионерского проспекта. Сейчас здесь трудятся специалисты, которые тракторами и культиваторами вскапывают завезенные 500 кубических метров чернозема. Затем на данном участке высеют газонную траву, а затем посадят новые деревья.

- В ближайшее время приступят к прокладке необходимых коммуникаций, установят подсветку, обрежут деревья, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе администрации Анапы.

Подобные работы проведут на протяжении всего Пионерского проспекта. Завершить их планируют в началу нового курортного сезона 2020 года.

Напомним, кубанский регион в 2020 году получит на развитие сельских территорий более 230 млн рублей. Средства поступят из федерального бюджета. Новая госпрограмма предусматривает, в частности, строительство жилья, дорог, проведение газа, воды, благоустройство общественных территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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