В Краснодаре сломался новый трамвай

СЕГОДНЯ 09:10 2019-10-11T09:29:03+03:00

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В Краснодаре вечером 10 октября на маршруте отказался ехать один из новых трамваев, закупленных городом в 2019 году. Поломка случилась в час-пик, из-за чего образовалась большая пробка из других вагонов, а их пассажирам – идти пешком и пересаживаться на другой транспорт.

- Специалисты разбираются в причинах поломки. Постараемся исключить подобные инциденты, - рассказали в КТТУ.

Стоит добавить, что это не первая проблема, возникшая в Краснодаре у вагонов такого типа. Летом наотрез отказался работать кондиционер одного из трамваев. Причем случилось это в самую жару.

Напомним, муниципальный контракт на поставку в Краснодар 27 новых односекционных трамваев заключен 26 апреля 2019 года. Как сообщает мэрия, всего до начала 2020-го в краевую столицу привезут 35 новых вагонов: 31 — односекционный и четыре трехсекционных.

ИСТОЧНИК KP.RU