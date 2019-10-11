Новороссийский бутлегер проведет в колонии два года
Вступил в законную силу приговор, вынесенный Приморским районным судом Новороссийска в отношении местного жителя - Федорова Д.И. Он признан виновным в производстве, хранении и перевозке алкогольной продукции в особо крупном размере.
- Согласно материалам уголовного дела, в июне 2018 года Федоров Д.И. арендовал гараж, а также закупил необходимое сырье и материалы для производства алкогольной продукции. С помощью нанятых на работу граждан Узбекистана он изготовил свыше 9 тысяч бутылок спиртного различных марок. Для развоза суррогата по магазинам края злоумышленник нанимал сторонних водителей. Стоимость изъятого алкоголя составила около 3,5 млн рублей, - рассказали «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
Апелляционный суд оставил приговор Федорову без изменений. Он проведет 2 года в колонии-поселении.
ИСТОЧНИК KP.RU